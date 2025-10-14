تركيا تخصص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاثنين، تخصيص إيرادات تذاكر مباراة المنتخب مع جورجيا، غدا الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لصالح قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد التركي على موقع في الإنترنت أن "مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم قرر التبرع بإيرادات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا، التي ستُقام غدًا ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لصالح قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية".

وجدد الاتحاد التركي إدانته للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أمام أنظار العالم.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.