إندونيسيا تنفي نية رئيسها سوبيانتو زيارة إسرائيل

نفت وزارة الخارجية الإندونيسية، الاثنين، تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء.

وحسب وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قالت متحدثة وزارة الخارجية إيفون موينجكانج، إن سوبيانتو لن يزور إسرائيل بعد انتهاء برنامجه في مصر.

وأضافت موينجكانج: "وفقا للخطة الأصلية، سيعود الرئيس (سوبيانتو) إلى إندونيسيا بعد انتهاء برنامجه في مصر".

ووصل سوبيانتو إلى مصر الاثنين لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن سوبيانتو سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء بعد انتهاء برنامجه في مصر.

وتأتي قمة شرم الشيخ بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.