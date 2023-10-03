أعلن رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، دعمه الكامل وتأييده المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بإعلان الرئيس السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، استجابة لنداء ملايين المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبدالغني، فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي نجح في معالجة جميع المشكلات المُزمنة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة ماضية، بوضع خطة استراتيجية عملت على النهوض بجميع قطاعات الدولة، بجانب المشروعات القومية العملاقة، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حجم الإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر على مدار الـ10 سنوات السابقة غير مسبوق في مختلف المجالات وفي جميع ربوع الوطن، وليس لها مثيل من قبل ولم يستطيع أحد فعل ذلك، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات الإرهابية.

وأكد عبدالغني، أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية وتُعيد بناء مؤسسات الدولة التي كانت وصلت لمرحلة اللا دولة، بالإضافة إلى حدوث تنمية شاملة حقيقية بالبلاد والتي لم نشهدها من قبل، كما استطاع الرئيس الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع جميع الدول.

ولفت عبدالغني إلى أن الرئيس كان حريصا على إطلاق المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وكان في مقدمة ذلك مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، بجانب مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أقرب وقت ممكن، بجانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من بينها "تكافل وكرامة" من أجل دعم وحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.