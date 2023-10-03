روت الفنانة مايان السيد، موقفها بعدما علمت بأن المطرب عنبة سيجسد دور «بويكا» في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة» الذي تُقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الاثنين، إنها عندما وقعت عقود مشاركتها في العمل سألت عمن يُجسد دور «بويكا».

وأضافت: «لما سألت قالولي بويكا. تعرفيه؟.. قلتلهم آه بس ده بيغني، قالولي إحنا هنجيبه يغني.. أول حاجة فكرت فيها قلت هيجيبوا واحد عمره ما مثّل».

وأشارت إلى أن عنبة اتسم بخفة الظل منذ اليوم الأول في بروفات المسلسل، وكان مرتجلا، معقبا: «بصراحة أنا اتفاجئت واطمأنت»، لافتة أن هذه الحالة زادت مع بدء تصوير المسلسل.

بدوره، تحدث عنبة عن شعوره في بداية مشاركته بالمسلسل التي تعتبر الأولى فنيا له، قائلا: «أول ما دخلت قالولي إنت دورك اسمه علي.. قلتله طيب الدور بيقول إيه.. وبقيت بقرأ الأدوار كله».

وأضاف: «قالولي إنت بتقول كل الحاجات بصوتك حلو بس مش دورك.. لغاية ما وصلت للنص بتاع دوري ولقيت قريب مني.. شاب من منطقة شعبية ومحترم وفي حاله».



