تحرير 437 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا خلال سبتمبر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المرور المكثف على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 1984 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أسفرت عن تحرير 437 محضرا للمخالفات المضبوطة.



وأضاف حسنين، أن المحاضر تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم ضبط 131 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأوضح الدكتور علي قاسم ط، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 284 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1500 كيلو أغذية مختلفة و1135 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية وضبط 163 كيلو اغذية مختلفة لانتهاء الصلاحية، مضيفا أنه تم استخراج 1599 شهادة صحية.



وأعلن وكيل الوزارة، استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.