 الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر ببورسعيد - بوابة الشروق
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الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر ببورسعيد

محمد عنتر
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 1:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 1:36 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد.

وأشار المركز، إلى تواصله مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.

وشددت هيئة الغذاء، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أية مخالفات.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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