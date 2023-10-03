برلماني ياباني مؤيد لموسكو يزور روسيا في تحد لتوصية من حكومة بلاده

التقى برلماني ياباني معروف بدفاعه عن العلاقات الوثيقة مع موسكو مسئولا كبيرا بوزارة الخارجية الروسية، حسبما أفادت الوزارة أمس الاثنين، وذلك في تحد لنصيحة الحكومة اليابانية لمواطنيها بمن فيهم نواب البرلمان الذين يسافرون إلى خارج البلاد.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، إن مونيو سوزوكي، عضو حزب الابتكار الياباني المعارض، التقى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو خلال أول زيارة معلنة لبرلماني ياباني لروسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال مقربون من سوزوكي، وهو نائب مخضرم ترجع أصوله إلى محافظة هوكايدو بشمال اليابان، إنه وصل إلى روسيا أول أمس الأحد ومن المقرر أن يعود إلى بلاده بعد غد الخميس.

وفي مؤتمر صحفي بطوكيو اليوم الثلاثاء، أشار كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ، وهو كبير المتحدثين باسم الحكومة، إلى أن اليابان حثت رعاياها على تجنب السفر إلى روسيا "بغض النظر" عن الغرض من الزيارة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن سوزوكي لم يبلغ الحكومة اليابانية بخطته مسبقا.

وقال نواب حزب الابتكار الياباني، إن الحزب يدرس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سوزوكي لعدم امتثاله للتدابير اللازمة عند السفر إلى الخارج.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن رودينكو أبلغ سوزوكي أنه قدم مساهمات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن أسفه لأن هذه العلاقات الوثيقة، القائمة على التعاون بين الجانبين منذ عقود، تضررت بسبب قرار اليابان الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على موسكو.