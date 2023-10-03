سريلانكا تعتزم إقامة مشاريع طاقة شمسية خاصة بقدرة 170 ميجاوات

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وافق مجلس الوزراء السريلانكي اليوم الثلاثاء، على تأجير 7ر219 هكتار من أراضي الدولة لهيئة الطاقة المستدامة في البلاد، وذلك لإقامة مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم المجلس باندولا جوناواردانا قوله اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستقوم بتأجير الأرض من الباطن لشركة تطوير خاصة.

كما نقلت بلومبرج عن جوناواردانا قوله، اليوم الثلاثاء، إن المجلس صادق على مشاريع في مجال الطاقة الشمسية بإجمالي 70 ميجاوات، والتي سيتم ربطها بالشبكة الوطنية في ثمانية مواقع.

كما سيتم إنشاء محطات الطاقة الشمسية بقدرة تتراوح بين 1 إلى 5 ميجاوات من خلال عقود بناء وتشغيل وامتلاك لمدة 20 عاما.

وبشكل منفصل، وافق مجلس الوزراء السريلانكي على إنشاء المحكمة التجارية العليا لحل القضايا المتراكمة.