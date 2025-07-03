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اندلع حريق كبير قرب بلدة رافينا الصغيرة شمال شرقي العاصمة اليونانية، أثينا، اليوم الخميس.

وأظهرت وسائل إعلام يونانية سحبا من الدخان تتصاعد في السماء شرقي أثينا بالإمكان رؤيتها من وسط العاصمة.

وذكرت الشرطة أنه تم إخلاء ثلاث قرى.

وأفادت الإذاعة اليونانية بأنه تم إغلاق خط المواصلات الرئيسي نظرا لكثافة الدخان، وتسبب إغلاق الطريق في اختناقات مرورية كبيرة.

وأشار خفر السواحل إلى أنه كان من المقرر أن ترسو عبارة في ميناء رافينا لكنها عادت أدراجها إلى جزيرة إيفيا مساء اليوم للحيلولة دون تأخرات مرورية أسوأ. وكانت العبارة تقل العديد من المصطافين وسياراتهم إلى البر الرئيسي.

واضطرت سفينتان أخريان إلى الرسو بميناء في اتجاه الجنوب.

وذكرت سلطات الدفاع المدني أن الرياح الشديدة ساعدت على انتشار الحريق.

وأفادت إدارة الأطفاء بأن مروحيات الإطفاء والمئات من رجال الإطفاء والعديد من المتطوعين يكافحون الحريق.