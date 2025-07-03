زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن سلطة حركة حماس في قطاع غزة آخذة في التصدع، مشيرا إلى أن "إنجازات الحرب لها ثمن باهظ من دماء جنودنا".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "5 فرق عسكرية تعمل في مناطق مختلفة من قطاع غزة"، مضيفا: "نعمل في الجبهة الشمالية انطلاقا من مبدأ المبادرة لإزالة أي تهديد محتمل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وادعى أن التقارير عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين عند مراكز المساعدات كاذبة، موضحا أن "إعادة المختطفين في غزة هي مهمتنا الأولى ولا توجد فجوة بين تصريحات قادة الجيش والقادة الميدانيين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنعرض على القيادة السياسية خططا لتحقيق أهداف الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس وسنستكمل عملية مركبات جدعون وعلى القيادة السياسية اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة".