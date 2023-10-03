الداخلية: ضبط أطراف مشاجرة في مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين

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ذكرت وزارة الداخلية، أن مشاجرة نشبت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، بحسب بيان للوزارة.