الداخلية: ضبط أطراف مشاجرة في مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين

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ذكرت وزارة الداخلية، أن مشاجرة نشبت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، بحسب بيان للوزارة.