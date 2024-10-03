تُوج النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد الفوز برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

وانتهى الشوط الأول لصالح الأهلي بنتيجة 18-15، حيث بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي ووصل الفارق في بعض أوقات المباراة لضعف العدد مع الفريق الكتالوني، ولكن برشلونة نجح في تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول لـ3 أهداف فقط.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تفوقه ورفع الفارق لـ4 أهداف مع 10 دقائق فقط على نهاية المباراة، وعلى عكس المباراة الماضية نجح الأهلي في الحفاظ على تفوقه وفاز في نهاية المباراة بفارق 3 أهدف.

وحسم الأهلي فوزه في مباراة اليوم ليتوج بالميدالية البرونزية في تواجده الثالث في المربع الذهبي بعدما حصل على المركز الثاني في 2007 والرابع في 2022.

وتقام المباراة النهائية في الثامنة من مساء اليوم كذلك، وتجمع بين ماجديبورج الألماني ونظيره فيزبريم المجري.