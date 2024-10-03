انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الخميس، جمهورية مصر العربية، ممثلة في محمد جبران، وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101 الممتدة حتى أكتوبر 2025. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة في القاهرة، بحضور فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.

ناقش الاجتماع عددًا من البنود، من بينها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ100 لمجلس إدارة المنظمة، وقرارات الدورة العادية الـ50 لمؤتمر العمل العربي الذي عُقد في العراق 2024، بالإضافة إلى المسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة بين الدورتين الـ100 والـ101.

وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع بحضور أعضاء من مصر، فلسطين، قطر، المغرب، ليبيا، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وعبّر الوزير محمد جبران عن شكره لممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على انتخابه، متعهدًا ببذل الجهود من أجل تحقيق عمل عربي مشترك لمواجهة التحديات الراهنة.