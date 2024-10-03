بعثة الجامعة العربية تشيد بالجهود المبذولة لتمكين التونسيين في الخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية

التقى السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مقر وزارة الخارجية التونسية، حيث تناول اللقاء الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الوزارة في إطار دعم ومساندة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إنجاح عملية تصويت الناخبين التونسيين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة 4-5-6 أكتوبر الحالي.

ونقل السفير "الهنداوي"، تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط، إلى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، مؤكداً حرص الجامعة على دعم مسيرة الديمقراطية في تونس من خلال المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما أشاد بالجهود المبذولة والتنسيق القائم بين كل المؤسسات المعنية في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمكين أبناء الشعب التونسي في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت.

من جانبه، أكد كاتب الدولة على الدور المهم الذي تلعبه الملاحظة الدولية في تعزيز المصداقية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أهمية هذا الدور في دعم وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.