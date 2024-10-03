21 مشروعا تتنافس على 360 ألف دولار في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن قائمة الجوائز الخاصة بالنسخة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، البرنامج المخصص لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والذي يقام ضمن دورة المهرجان السابعة، في الفترة بين 25 و31 أكتوبر 2024.

وأكد المهرجان، أن القيمة الإجمالية التقديرية لجوائز "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" هذا العام، تتجاوز، 360 ألف دولار أمريكي، منها 180 ألف دولار نقدًا، يتنافس عليها 21 مشروعًا عربيًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وهو مجموع جوائز قياسي يواصل به مهرجان الجونة دعمه للسينما العربية وصناع الأفلام الموهوبين.

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير، والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. بينما تقوم مجموعة من أهم شركات الإنتاج والخدمات، والهيئات والمؤسسات السينمائية، بمنح جوائز متعددة تتنافس عليها المشروعات، من بينها 9 دعوات مختلفة تُمكن صناع الأفلام من حضور أهم معامل التطوير والأسواق والمهرجانات العالمية، بما يكفل لهم تطوير أعمالهم وتوسيع شبكة تواصلهم مع المجتمع السينمائي الدولي.

المشروعات المختارة، ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

تقدم الجوائز المالية للدورة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" من: روتانا، وراديو وتلفزيون العرب ART، ونيو سينشري برودكشنز، ولاجوني فيلم برودكشن، ورد ستار فيلمز، وإم بي سي ستوديوز، والمؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA، ورايز ستوديوز، وبلو بي برودكشنز، وجامعة ESLSCA، O West، وThe Sound of Egypt، وصندوق البحر الأحمر السينمائي، وهير ستوري فيلمز، وسرد.

بينما تقدم الجوائز الخدمية في التوزيع وما بعد الإنتاج والدعوات الفنية من: السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت، والسفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي، MAD Solution ومركز السينما العربية، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وسرد، ومعمل تورينو للأفلام، ومؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA، وبي ميديا برودكشنز، وبيج بانج ستوديوز، وشيفت ستوديوز، وسوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد).

وقال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، تعليقاً على الجوائز: "تزايد عدد الرعاة وقيمة الجوائز الممنوحة في كل عام، يعكس تقدير شركائنا في القطاعات السينمائية والفنية المختلفة، للدور الذي يلعبه مهرجان الجونة و"سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، وقدرة فريق المهرجان على اختيار أفضل المشروعات العربية التي تستحق الدعم".

بدورها قالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، إنها توجه شكرًا خاصًا لكل الجهات الراعية التي ساهمت في دعم هذه المبادرة. قائلة "إن دعمكم المستمر يعكس التزامكم تجاه الثقافة والفنون، ويساهم في تعزيز مكانة مهرجان الجونة كمنارة للإبداع"، مضيفة أن "هدفنا الأساسي دائمًا هو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال سيني جونة لدعم الأفلام، وقد نجحنا بالفعل في استقطاب رعاة وممولين من مختلف أنحاء العالم".

من جهته علق أحمد شوقي، رئيس "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، على القائمة قائلاً: "نشكر كل داعمينا في النسخة السابعة، سواء شركاء النجاح المستمرين من الدورات السابقة، أو الرعاة الجدد الذين قرروا الانضمام لرحلتنا الممتعة الهادفة لإبراز ودعم أفضل مشروعات الأفلام في المنطقة".