أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة بورسوجيلبسك الجوية في منطقة فارونيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مستهدفة مخازن القنابل الانزلاقية وطائرات سوخوي مقاتلة وخزانات وقود.

ولم تشر التقارير، التي نقلت الأنباء عن جهاز الاستخبارات الأوكراني، لحجم الضرر الذي تعرضت له القاعدة الجوية، التي تقع على بعد أكثر من 340 كيلومترا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وكان الكسندر جوستاف حاكم فارونيش قد أفاد في وقت سابق بوقوع هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة عبر تطبيق تليجرام، قائلا إنه تم اعتراض 30 طائرة.

وأضاف أن الشظايا أضرت بأكثر من 12 منزلا، كما تم نقل سيدة للمستشفى بعد إصابتها بسبب الشظايا.