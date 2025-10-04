المنيا: سقوط توك توك في حفرة صرف صحي أمام وحدة صحية بأبو قرقاص دون إصابات

شهدت قرية الكرم، مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، سقوط توك توك في حفرة الصرف الصحي أمام الوحدة الصحية بالقرية، ما أدى إلى حالة من الفوضى والغضب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط توك توك في حفرة الصرف الصحي أمام الوحدة الصحية بقرية الكرم بأبوقرقاص.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن والدفاع المدني ورئيس مركز أبوقرقاص، وتبين أن التوك توك كان يسير في اتجاه مناطق نائية بالقرية، وجاري انتشال التوك توك، دون تسجيل أي وفيات.

ومن جانبه، أعلن الأهالي غضبهم من تأخر تسليم هذه الغرفة الكبيرة التي تشكل خطرًا على حياة الأطفال والمركبات، كونها تقع في منطقة حيوية أمام الوحدة الصحية.

وأعلن الأهالي استغاثتهم بالمسؤولين بسبب الإهمال وعدم وجود حاجز أمان يضمن سلامة المواطنين، مطالبين بالجدية وسرعة إنجاز العمل.