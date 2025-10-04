الجيش الألماني يواجه خطر المسيرات بعد حادث مطار ميونخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الجمعة، إن الجيش الألماني سيساعد في الدفاع عن القطاع المدني ضد المسيرات عن طريق توفير المساعدة الإدارية للشرطة.

وأوضح الوزير بعد ساعات من حالة فزع واسعة النطاق تسببت بها مسيرة لم يتم التعرف عليها في مطار ميونخ، أنه سيقدم بعد قليل مسودة مشروع قانون جديد بشأن أمن الطيران.

ووفقا لدوبرينت، يتزايد التهديد الذي تشكله المسيرات، لا بسبب أعدادها المتزايدة بحسب، بل بسبب جودة الأجهزة ذاتها أيضا.

وأشار إلى رؤية مسيرات تبلغ المسافة بين طرفي جناحيها ثمانية أمتار في ولاية شليزفيج- هولشتاين شمالي ألمانيا.

ورغم ذلك لم يدل الوزير بتفاصيل بشأن نوع المسيرات التي تمت رؤيتها قرب مطار ميونخ أمس وعددها.