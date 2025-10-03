حذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة، من أن إيران تستعد لجولة جديدة من التصعيد، داعيًا الإسرائيليين إلى البقاء قرب المناطق المحمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس": "من يظن أن الأزمة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلَّل. الإيرانيون يعززون دفاعاتهم ويطورون قدراتهم العسكرية يومًا بعد يوم، كما استؤنف العمل في مواقعهم النووية. وليس عبثًا أن تعيد القوى الكبرى تفعيل آلية العقوبات السريعة ضد النظام الإيراني"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن "الإيرانيين يسعون لمفاجأتنا هذه المرة، وأدعو مواطني إسرائيل للاحتفال بعيد العرش بحذر والبقاء قرب المناطق المحمية، لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة الإسرائيلية إلى أن نُصلح أضرارهم، فالاعتماد الآن على الجيش الإسرائيلي وأنفسنا فقط".

ويوم الثلاثاء، قال مسئول كبير في الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل وضعت عدة سيناريوهات من ضمنها مهاجمة إيران ثانية. وأضاف قائلا: "نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط وفي إيران، ونستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات والخيارات، أحدها احتمال التحرك مرة أخرى ضد إيران"، بحسب قناة العربية.

وفي وقت سابق، حذر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، من أنه في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي جديد، فإن القوات الإيرانية ستستخدم كل قدراتها، وستغير خطوطها الحمراء.