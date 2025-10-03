قال راسل فوجت، مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق صرف 1ر2 مليار دولار لمخصصة لمشروعات البنية التحتية في مدينة شيكاغو، مستغلة حالة الإغلاق الحكومي للضغط على معارضيها الديمقراطيين.

يؤثر هذا التعليق على خطة طال انتظارها لتوسعة شبكة خطوط القطار الأحمر في المدينة. وكتب فوجت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن تمويل المشروع تم إيقافه مؤقتاً "لضمان عدم تخصيص الأموال من خلال عقود تعتمد على العنصرية".

وكان قد تم الإعلان سابقاً هذا الأسبوع عن قرار مماثل بشأن مدينة نيويورك، حيث صرح فوجت أنه سيتم تعليق مبلغ 18 مليون دولار مخصص للمشاريع التنموية والبنية التحتية في المدينة، بما في ذلك تمويل نفق السكك الحديدية الجديد تحت نهر هدسون.