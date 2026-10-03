برونو فيرنانديز يكشف كواليس حديثه مع كريستيانو رونالدو

كشف برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط منتخب البرتغال، كواليس حديثه مع زميله كريستيانو رونالدو، قائد ونجم المنتخب البرتغالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره النرويجي، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وقال برونو فيرنانديز، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة ريكورد البرتغالية: «تحدثت مع كريستيانو رونالدو وأخبرته بأنه يمثل وسيظل دائمًا الرمز الأكبر لمنتخبنا الوطني وبلدنا».

وأضاف: «منتخبنا الوطني موحد وليس منقسمًا، يجب تسوية الأمور داخليًا وأن تنتهي بشكل جيد للطرفين».

برونو فيرنانديز يتحدث عن مواجهة النرويج

وتطرق برونو إلى مواجهة النرويج، قائلًا: «كان علينا تحمل الضغط الناجم عن جودة أداء المنتخب النرويجي، فهم فريق يزخر بالمواهب ويضم لاعبين من طراز رفيع».

وتابع: «علينا أن نُقدّر أداءهم الدفاعي، ربما سمحنا لهم بخلق فرص أكثر مما كنا نرغب، لكننا دافعنا بشكل جيد».

وأكمل: «أعتقد أن الأهم هو تحقيق النتائج، وهو أمر يزداد صعوبة عند اللعب خارج الديار، لقد كانت هذه ثلاث نقاط بالغة الأهمية».

برونو فيرنانديز عن مرحلة الانتقال بين سانتوس ومارتينيز

وتحدث لاعب مانشستر يونايتد عن تجربته خلال الانتقال من حقبة فرناندو سانتوس إلى قيادة روبرتو مارتينيز للمنتخب البرتغالي، قائلًا: «لقد كنت جزءًا من مرحلة الانتقال من حقبة فرناندو سانتوس إلى حقبة مارتينيز، كان ذلك هو التحدي المطروح».

وأوضح: «لكل مدرب أسلوبه الخاص، وهناك لاعبون يقدمون أداءً أفضل مع مدرب معين مقارنة بغيره».

وأردف: «أكنّ امتنانًا كبيرًا للمدربين فرناندو سانتوس وروبرتو مارتينيز، لقد استجبنا بسرعة كبيرة لمتطلبات المدرب، لا سيما على الصعيد الدفاعي، وكان ذلك أمرًا بالغ الأهمية، وقد لمسنا النتائج بالفعل».

واختتم برونو تصريحاته قائلًا: «صحيح أن هناك جوانب لا تزال بحاجة إلى التحسن، لكن الواقع يؤكد أن اللاعبين قد تأقلموا بشكل جيد، ومع ذلك، فبمجرد أن نتعرض لأول هزيمة، سيخرج من يقول إن اللاعبين لا يستوعبون أفكار المدرب بالشكل الأمثل».