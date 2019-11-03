تحدث دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن محمود حسن "تريزيجيه" عقب خسارة فريقه القاتلة أمام ليفربول.

ليفربول انتصر على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب أستون فيلا، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية من أجل تريزيجيه. سعداء أنه نجح في التسجيل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كانت لدينا الفرصة لتعزيز النتيجة عندما كنا متقدمين 1-0 ولكننا لم نفعل ذلك".

وتابع "أخبرت اللاعبين أنني فخور للغاية بما قدموه".

وأكمل حديثه قائلا: "عليك أن تحافظ على تركيزك طوال الـ 96، 97 دقيقة أمام الفرق الكبيرة في إنجلترا".

وأشار "هدف روبيرتسون جاء من العرضية رقم 100 لـ ليفربول".

وأردف "لكن على الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة في الشوط الثاني، إلا أنني لم أر فرص خطيرة على مرمانا وفي النهاية خسرنا".

ونجح ليفربول، في تحقيق الفوز العاشر له في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تأخره بهدف أمام أستون فيلا، ليتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.