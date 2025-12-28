وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات

ذكر مسئولون، اليوم الأحد، أن وزيري خارجية تايلاند وكمبوديا وصلا إلى الصين لإجراء محادثات بعد أن اتفقت الدولتان المتجاورتان على وقف لإطلاق النار في أعقاب أسابيع من الاشتباكات الحدودية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزارة الخارجية الصينية، قولها، إن وزير الخارجية وانج يي يعقد الاجتماع اليوم الأحد وغدا الاثنين في إقليم يونان جنوب غرب الصين.

ومن المقرر أيضا أن ينضم ممثلون عن القوات المسلحة الصينية والتايلاندية والكمبودية إلى المشاورات، في محاولة لترسيخ وقف إطلاق النار المتفق عليه واستئناف التبادلات وبناء الثقة السياسية بين الدولتين الجارتين.

وأضافت شينخوا، أن الصين تسعى لتوفير منصة لذلك وتضطلع بدور بناء في تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.

وكان بيان صحفي صادر من وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية قد ذكر في وقت سابق أن الاجتماع يهدف إلى تسهيل تبادل الآراء البناء والصادق حول الوضع الراهن بين كمبوديا وتايلاند لتعزيز الثقة المشتركة وتعزيز تقليص التوتر بالإضافة إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر نفسه، أن كمبوديا تقدر بشدة دور الصين كمضيفة، حيث توفر منصة للحوار وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والسلام والاستقرار الإقليميين.

وطبقا للبيان الصحفي نفسه، تواصل كمبوديا تأكيد موقفها الثابت في حل جميع النزاعات والصراعات من خلال جميع الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".