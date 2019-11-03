رجال الإطفاء يكافحون حريقا قرب لوس أنجلوس وسط تحذيرات من هبوب رياح عاتية وزيادة المخاطر

ذكرت السلطات الأمريكية أن حريقا يندلع حاليا غرب لوس أنجلوس وتمت السيطرة على نحو 20 في المئة فقط من مساحته أمس السبت، غير أنه تم تقريبا وبصورة كاملة إخماد الحرائق الكبيرة الأخرى التي أججت نيرانها الرياح وأدت ظروف الجفاف بالمنطقة الى انتشارها بسرعة خلال الأسبوع الحالي.



وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا أن أوامر الإجلاء مازالت سارية بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون غرب لوس أنجليس والذين تضرروا من حريق ماريا الذي اندلع يوم يوم الخميس الماضي في مقاطعة فينتورا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها قررت تمديد تحذير "الفئة الحمراء"، الذي يشير إلى زيادة المخاطر حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلى اليوم السبت (0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد) للمناطق القريبة من حريق ماريا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هبات عاصفة تتراوح سرعتها ما بين 40 و 56 كيلومترا في الساعة من الممكن حدوثها في بعض الوديان والجبال ومناطق المرتفعات الداخلية.

وفى الوقت ذاته أشارت إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس إلى أن حريق منطقة جيتي وهو حريق آخر شب غربي المدينة ام احتواؤه بنسبة 79 في المئة بحلول أمس السبت، وتم رفع معظم أوامر الاخلاء.