أردوغان: رسالتنا بشأن غزة في لقائنا مع ترامب تركت أثرا لديه

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه أوصل رسالة تركيا بشأن قطاع غزة الفلسطيني، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها تركت أثرا لديه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال فعالية شبابية لحزبه "العدالة والتنمية" في حرم جامعة العلوم الصحية بإسطنبول.

وردا على سؤال لأحد الشباب، حول ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر بصدق، قال الرئيس أردوغان، إن الواجب الملقى على عاتقهم هو الأخذ بالأسباب، أما ما تبقى فهو موكول إلى الله.

وأوضح أنه أثناء إلقائه خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، كان على الطاولات المقابلة له مندوبون إسرائيليون.

وتابع أردوغان: "ألقيت كلمتي وأنا أنظر في وجوههم مباشرة. فالحرب لا تُخاض مع الجبناء، ونحن لسنا جبناء".

واستشهد في هذا الصدد بأبيات من الشاعر التركي محمد عاكف أرسوي، مفادها: "توكل على الله، وتمسّك بالسعي، واخضع للحكمة، إن كان ثمة طريق فهو هذا، ولا أعرف سواه".

وأضاف أردوغان: "هكذا انطلقنا في هذه المسيرة، والحمد لله حصدنا الثمار".

وأكد أن الكلمات التي ألقاها في الأمم المتحدة أسهمت بشكل خاص في تعزيز صمود غزة.

وقال أردوغان: "في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، وخلال الاجتماع الذي عقدناه مع ترامب، أوصلنا، كدول إسلامية بشكل خاص، رسالتنا على نطاق محدود. لكن ما قلناه نحن، بصفتنا تركيا، ترك أثرا لدى ترامب".

وأضاف: "سنواصل طريقنا بنفس الحزم في المرحلة المقبلة أيضا، ولن يكون هناك تراجع، لأنه إذا تراجعنا لن نستطيع أن نبرر ذلك لا أمام الله ولا أمام غزة".

يذكر أن الرئيس أردوغان، حضر في سبتمبر الماضي اجتماعًا بشأن غزة عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور ترامب.

والاجتماع الذي كان مغلقا أمام الصحافة، حضره قادة يمثلون تركيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان ومصر.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة ترامب، لكن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل يومي، ما أدى لمقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​