 خاص.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك لبحث أزمة أرض أكتوبر بعد بيان النيابة
الأحد 14 ديسمبر 2025 8:11 م القاهرة
الشروق
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 7:52 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 7:52 م

بدأ عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في التوافد على مقر النادي، من أجل عقد اجتماع طارئ لبحث ملف أزمة أرض السادس من أكتوبر في ضوء التطورات القانونية الجديدة.

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت بيانا بشأن الأرض، التي تم سحبها من النادي قبل عدة أشهر بسبب شكاوى قانونية، وتجاوز مهلة تنفيذ المشروعات،حيث جاء في البيان وجود مخالفات تتعلق بشبهة إهدار المال العام فيما يخص التصرف ببيع بعض المنشآت المزمع إنشاؤها داخل الأرض.

ويدرس مجلس الإدارة خلال الجلسة المرتقبة مساء اليوم الأحد، كل التفاصيل الخاصة والسيناريوهات المحتملة بشأن التصرف القانوني بعد بيان النقابة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كمال شعيب المستشار القانوني للنادي لبحث التحرك في أعقاب التطورات الجديدة


