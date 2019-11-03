المطربة البريطانية «ناتاشا ديفاين» تزور معرض الملك توت عنخ آمون بلندن

زارت المطربة الهولندية-البريطانية "ناتاشا ديفاين" معرض كنوز الملك توت عنخ آمون في لندن، اليوم الأحد، والذي يأتي ضمن جولة عالمية لكنوذ الملك الشاب لترويج للسياحة وإحتفالا بإقتراب الذكرى المئوية لإكتشاف مقبرة الملك الشاب.

وغردت "ناتاشا" على صفحتها الخاصة على تويتر، يوم الأحد، خلال زيارتها لمعرض ساتشي الذي يضم كنوز الملك، "جولتي الشخصية الاستثنائية لرحلة الملك توت عنخ آمون خلال الحياة الآخرة".

Thank You @TutankhamunLDN for my extraordinary personal tour of King Tutankhamun's journey through the afterlife @saatchi_gallery.

#TutankhamunLondon pic.twitter.com/pLrfez3E6T — NATHASSIA (@NathassiaDevine) November 2, 2019

وبحسب موقع "on the scene mag"، ولدت المطربة المشهورة ناتاشا في هولندا، وهي الآن تعيش في المملكة المتحدة، وأصبحت الوجه الجديد للموسيقى الراقصة على الأغنيات، كما أن لديها قواعد ضخمة من المعجبين في المملكة المتحدة واليونان ومصر والمغرب وسورينام، واستطاعت أن تصنع التاريخ من خلال حصولها على لقب أول فنانة غنائية إيقاعية تحيي حفلا في وادي الملوك في مصر، خلال مهرجان نفرتيتي الدولي للأزياء، الذي أقيم عام 2016، كما تعاونت في ألبوماتها مع كبار المنتجين وشاركت في كتابة العديد من الأغاني.

ويبدو أن المطربة ناتاشا متعلقة بشدة بالحضارة الفرعونية القديمة، فكثيرا ما تطل على متابعيها على تويتر بأزياء وحلى فرعونية، عوضا عن السلسلة الرأس التي ترتديها وتحمل مفتاح الحياة الفرعوني.

Feeling blessed with Divine Light! pic.twitter.com/gu6133DtZP — NATHASSIA (@NathassiaDevine) May 8, 2018

تقول ناتاشا عبر فيديو نشرته على قناته على يوتيوب، سبتمبر الماضي، إن قصتها مع الملكة الفرعونية نيفرتيتي بدأت بالصدفة، عندما شاهدت فيلم وثائقي في العاصمة الألمانية برلين، يحكي عن قصة حياة الملكة، ليوحي لها الفيلم بكتابة أغنية تحمل للمكلة نفرتيتي باسم "Queen of Egypt"، وتعني "ملكة مصر".

وأضافت ناتاشا، أنها شاركت في مهرجان نفرتيتي للموضة بالأقصر، الذي أقيم داخل معبد الأقصر، في أبريل 2016، وكانت منبهرة من عظمة التاريخ الفرعوني كونها لم تزر مصر من قبل، "فور وصولي للمطار فوجئت بترحيب كبير وكان وزير الآثار المصري في إنتظاري بالإضافة للقاءات التليفزيونية، وكان مذهلا أن أرى المعجبين في مصر يسافرون 600 كيلو من أجل رؤيتي لقد سحرتني مصر".

جدير بالذكر أن كنوز الملك توت عنخ آمون، تجوب 10 مدن عالمية ضمن الإحتفال بإقتراب الذكرى المئوية لإكتشاف مقبرة الملك الشاب، في معرض يضم فوق 150 قطعة أثرية لمقتنيات الملك، وتحظى الآن بريطانيا بالجولة العالمية الثالثة في معرض ساتشي بالعاصمة، في إقبال حاشد بعد بيع فوق 300 ألف تذكرة.