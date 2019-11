المطربة البريطانية «ناتاشا ديفاين» تزور معرض الملك توت عنخ آمون بلندن

زارت المطربة الهولندية-البريطانية "ناتاشا ديفاين" معرض كنوز الملك توت عنخ آمون في لندن، اليوم الأحد، والذي يأتي ضمن جولة عالمية لكنوذ الملك الشاب لترويج للسياحة وإحتفالا بإقتراب الذكرى المئوية لإكتشاف مقبرة الملك الشاب.

وغردت "ناتاشا" على صفحتها الخاصة على تويتر، يوم الأحد، خلال زيارتها لمعرض ساتشي الذي يضم كنوز الملك، "جولتي الشخصية الاستثنائية لرحلة الملك توت عنخ آمون خلال الحياة الآخرة".

Thank You @TutankhamunLDN for my extraordinary personal tour of King Tutankhamun's journey through the afterlife @saatchi_gallery.

