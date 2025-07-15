أعلن محمد سمير، مدافع نادي زد، اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد مسيرة ناجحة مع عدة أندية أبرزها الأهلي.

وكتب محمد سمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، وها قد حان وقت الرحيل عن عشقي الأول والأخير، الحمد لله أننا طلعنا سالمين منها".

"أشكر كل الأندية التي لعبت لها بداية من مدرسة الكرة ببني سويف ثم الانتقال إلى أعظم نادي في الكون النادي الأهلي ومعاصرة الجيل الذهبي وتحقيق بطولات لم أكن أحلم بها وسيظل النادي الأهلي بيتي الأول والأخير".

"من ثم الانتقال لنادي سموحة ثم سيد البلد نادي الاتحاد السكندري الذي أعشق جماهيره ثم مسيرة مميزه مع المقاولون العرب التي أعتز بها جداً وعشت أيامًا جميلة مع الذئاب ثم المحطة الأخيرة مع بيتي الثاني zed الذي عشت فيه أفضل 3 سنوات في حياتي".

"أشكر كل المسؤولين الذين تعاملت معهم وكل المديرين الفنيين الذين عملت معهم وكل اللاعبين الذين زاملتهم، أتمنى ألا يغضب أحد مني، وأنا لست غاضبا من أحد".

"مسيرة بدأتها من سن الـ6 سنوات وانتهت في سن الـ38 الحمد لله 18 عامًا لعب في الدوري الممتاز، وأكثر من 300 مباراة في الدوري، أعتز بهذه المسيرة وأتشرف بها أمام عائلتي والجميع.. انتهي المشوار ولكن لم تنته الحكاية وإن شاء الله بداية جديدة في عمل مختلف سأعلن عنه قريباً شكراً على دعمكم وتشجيعكم وكلامكم الحلو".