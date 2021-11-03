الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورا، نظراً للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

ووجهت الخارجية في بيان نشرته وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الدعوة للمواطنين الكويتيين إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات جوية على معسكر، قالت إنه تابع لتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي، فيما اتهم تحقيق أممي مشترك، أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وكانت أديس أبابا أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة.