أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتزامها إطلاق نظام رادار جديد مركب على منطاد بقدرات متطورة للكشف عن الصواريخ والطائرات في سماء المنطقة الشمالية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن النظام الذي أطلق عليه اسم "سكاي ديو" مُصمم للتحذير من الطائرات بدون طيار والذخائر المتطورة التي تهدد الأراضي الإسرائيلية بعد أن رصدت المؤسسة الدفاعية محاولات إيرانية في السنوات الأخيرة لنشر طائرات بدون طيار بقدرات متقدمة في لبنان وسوريا، وفي أماكن أبعد، صنعتها إيران بقصد مهاجمة إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن النظام الجديد سيشكل عنصرًا هامًا في تعزيز حماية حدود إسرائيل وسيحتوي بالون المراقبة الضخم الذي سيطلقه الجيش الإسرائيلي على تكنولوجيا رادار متطورة.