لجنة الانتخابات الإسرائيلية: فوز تكتل نتنياهو بـ64 مقعدا في الكنيست

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن النتائج النهائية تظهر فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.



وحصد تحالف أحزاب اليمين 64 مقعدا في انتخابات الكنيست، مما يعني عودته السياسية وفترة ولاية سادسة قياسية في السلطة، اعتمادا على سيطرة أربعة أحزاب على رأسها حزبا "الصهيونية المتدينة"، وحزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.



وحصد حزب "الصهيونية المتدينة" 14 مقعدا، وبات ثالث أكبر الأحزاب المُشكّلة للكنسيت، ومن ثم سيكون بن غفير قريبا من تولي منصباً وزارياً في الحكومة المقبلة التي سيعكف زعيم حزب الليكود نتنياهو على تشكيلها.



ووفق مراقبون، فقد كانت أحد العوامل الأساسية التي رجحت فوز كتلة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، هو الصعود غير المسبوق لليمين المتطرف.