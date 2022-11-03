ميدو يشيد بـ كريم فؤاد: «أهم صفقة للأهلي»

يرى أحمد حسام «ميدو» لاعب نادي الزمالك السابق، أن كريم فؤاد أهم صفقة للأهلي في الموسم الجديد، بعد مشاركته في مركز الجناح الأيمن.

وسجل كريم فؤاد هدفين في فوز الأهلي على الداخلية بنتيجة 4 -1، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات لقناة المحور: "كريم فؤاد كان يستحق أن يسجل هاتريك في مباراة الأهلي والداخلية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه خلال اللقاء."

وأضاف: "بعد تغيير مركزه هذا الموسم، أصبح كريم فؤاد أهم صفقة للأهلي، بعدما نجح كولر في اكتشافه وتطوير مستواه."

وأتم ميدو: "كولر مدرب شاطر، ونجح في تجهيز اللاعبين البدلاء في قائمة الأهلي، بدليل أن الفريق الأحمر غاب عنه أكثر من لاعب في لقاء الداخلية."