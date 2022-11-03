الزمالك يتابع حالة المصابين خلال فترة التوقف ويحدد الأقرب للعودة

يبذل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة جهوداً من أجل تجهيز أكبر عدد من الغائبين عن صفوف الفريق للإصابة في الفترة الحالية.

وخلال فترة توقف الدوري، عكف الجهاز الطبي على إعداد تقارير خاصة بكل لاعب، وبالفترة الزمنية التي يحتاجها لتماثل الشفاء بشكل نهائي وأن يصبح جاهزا للمشاركة بعد إنهاء البرنامج التأهيلي.

وضمن التقرير حالة اللاعبين المنضمين حديثا لقائمة المصابين وهم شيكابالا وإصابته كدمة في الكتف، ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي بإصابات عضلية.

وتضم القائمة مسبقاً كل من محمود حمدي الونش وأحمد فتوح وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي ومحمد عبدالشافي ونبيل عماد دونجا، بينما يبدو الأخير الأقرب للعودة كونه قد شارك بالفعل في التدريبات مؤخرا لكن ضمن برنامج تأهيلي يتوقع أن ينتهي خلال أسبوعين.