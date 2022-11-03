المشاط: مبادرات المشروعات الخضراء تؤكد جدية الدولة في تعاملها مع التغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات تعد مبادرة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



وأوضحت خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تؤكد على جدية الدولة في التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية والأنشطة والمبادرات الهامة التي يتم إطلاقها في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.



وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المبادرة تأتي كتتويج للمساعي المصرية شأن أزمة التغير المناخي، ومواجهتها من خلال استخدام التكنولوجيا والحلول الصديقة للبيئة بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.



وأشارت إلى أنه استكمالا لهذه الجهود وتحت مظلة الجهود الوطنية للتحول الأخضر، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية Climatech Run2022، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والفنانين الرقميين من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن الرقمي لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية.



وأشارت المشاط إلي أنها المسابقة الأكبر على مدار تاريخ مؤتمرات المناخ سواء على مستوى عدد المشاركين أو الجوائز المخصصة للشركات الناشئة، كما أنها تعد مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة جوجل ومايكروسوفت وشركاء التنمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الاعمال وأفريلابس.



ولفتت إلى أن المسابقة شهدت اشتراك أكثر من 422 شركة ناشئة ورائد أعمال من 77 دولة بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمي من 52 دولة، وذلك من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، منوهة بأنه سيتاح للمتأهلين لعرض مشروعاتهم في "يوم الشباب" العاشر من نوفمبر المقبل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.