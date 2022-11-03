مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزين واجهات بورصة ناسداك الأمريكية

رفعت بورصة ناسداك الأمريكية على واجهات مبناها الشهير فى ميدان تايمز سكوير بمانهاتن فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فيلماً تعريفياً عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تضم الصناعية وموانئها، كجزء من الحملة الترويجية العالمية للمنطقة الاقتصادية، ومشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.

وأكد بيان المنطقة الاقتصادية إلى تدرج حملتها الترويجية في مطارات دولية وأشهر ميادين العواصم العالمية لعرض الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار بالمنطقة واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الحملة الترويجية تأتي بالتزامن مع انعقاد قمة تغير المناخ في شرم الشيخ خلال أيام، وفي إطار المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال فعاليات قمة cop27 حيث تتواجد المنطقة وشركاء النجاح والتنمية لها في المنطقة الخضراء.