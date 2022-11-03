إبراهيم عيسى: دعوات 11 نوفمبر وسيلة انتقام إخوانية للسيطرة على العقل ثم الحكم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعوات تيارات الإسلام السياسي للخروج في 11 نوفمبر هي وسيلة ووسيط للانتقام للتمكن من السيطرة على العقل ثم الحكم، موضحا أن التيارات الإسلامية الكارهة للوطن تحاول استغلال حالة الإحباط والقلق جراء الأزمة الاقتصادية لإشعال غضب المواطنين.

وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن هناك من يربط أسباب الأزمة الاقتصادية بالغضب من الله والبعد عنه، مشيرًا إلى أن التيار الإسلام السياسي يروج مؤخرًا لشعار "الحجاب لرفع البلاء والغلاء"، معلقا: الحجاب سبب الغلاء والوباء، مصر لم تعرف الوباء والغلاء إلا بعد الترويج للحجاب على أنه طقس ديني وليس اجتماعي من خلال الفكر السلفي.

وتابع، التعامل مع الأزمة الاقتصادية على أنها نقمة من الله يصب في صالح تيارات الإسلام السياسي لاستعادة مكانته وسيطرته وقوته، واستخدام تلك الأفكار هدفها أن نستمر طوال الوقت أسرى للتفكير الغيبي الذي يربط السياسة والاقتصاد بالدين، متابعًا: "الدين مكانته عظيمة وأسمى من أن نربطه بالسياسة والاقتصاد وصعود المجتمعات أو هبوطها، بركة ربنا ورحمته وفضله فوق الكل، والاقتصاد ليس له علاقة بالتفكير الروحاني أو التدين بل له علاقة بالقرارات الفعلية المتخذة.