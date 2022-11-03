استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في شوارع إيران

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدن إيرانية اليوم الخميس، حيث أظهرت لقطات مصورة متظاهرين في شوارع مدينة كرج التي تقع مباشرة إلى الشمال الشرقي من العاصمة طهران.



وكان المتظاهرون في كرج يحيون مرور 40 يوما على رحيل حديث نجفي، وهي شابة تردد أنها قُتلت برصاص قوات الأمن الإيرانية في 21 سبتمبر الماضي.



وفي حين تحولت نجفي إلى رمز للاحتجاجات، نفت السلطات مسؤوليتها عن وفاتها.



وشنت قوات الأمن الإيرانية حملة قمع خلال الأسابيع القليلة الماضية في وجه احتجاجات حاشدة، اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) يوم 16 سبتمبر الماضي، خلال احتجازها لدى الشرطة.



كانت شرطة الأخلاق ألقت القبض على أميني قبل ذلك بيومين لانتهاكها قواعد ارتداء الزي الإسلامي. وقُتل منذ ذلك الحين أكثر من 280 شخصا، وأُلقي القبض على ما يزيد على 14 ألفا، وفقا لنشطاء حقوقيين.