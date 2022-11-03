البنك المركزي الأوروبي: الركود وحده لن يكبح جماح التضخم

حذرت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد من إمكانية حدوث "ركود محدود"، لكنها أشارت إلى أنه لن يكون كافيا في حد ذاته لكبح جماح ارتفاع الأسعار.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن لاجارد قالت: "لا نعتقد أن الركود سيتمكن من السيطرة على التضخم".



وجاءت تصريحاتها بعد أسبوع من رفع المركزي الفائدة للمرة الثانية على التوالي بواقع 75 نقطة أساس بالنسبة لتكاليف الإقراض، وفي ظل زيادة المخاوف من أن تسبب أزمة الطاقة تراجع الناتج في دول منطقة اليورو التسعة عشر.



ودعت لاجارد أيضا المسؤولين إلى الانتباه للآثار غير المباشرة للزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي).



ورغم أن الانكماش ليس سيناريو لاجارد "الأساسي"، قال زميلها اللاتفي مارتينز كازاك إنه يتوقع حدوث ذلك في الأشهر المقبلة.