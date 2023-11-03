المستشفى الإندونيسي بغزة: لن نتخلى عن الجرحى وسنواصل تقديم الخدمة

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أعلن مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت، عن انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود الذي أدى لتوقف المولد الرئيسي، مؤكدًا أن إدارة المستشفى لن تتخلى عن الجرحى وستواصل تقديم الخدمة، مهما كانت الظروف.

وأكد أن المستشفى تعرض مساء اليوم إلى انفجار عنيف هز محيط المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار الكحلوت، إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص الإمكانيات.

وبيّن: "استقبلنا ما يزيد على 60 شخصًا بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير"، موضحا أن 40% من الشهداء والمصابين بالقصف الإسرائيلي أطفال.

وأعرب عن أسفه الشديد بسبب نقص الإمكانيات التي دفعت الكادر الطبي للمفاضلة بين المصابين حسب الحالة الأخطر.

وأكد أن "المستشفى لا يضم سوى مصابين عزّل"، مناشدًا الجهات الدولية توفير الحماية للقافلة الطبية المقرر خروجها غدا لمعبر رفح.