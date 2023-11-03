المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا

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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أنها قصفت بالصواريخ قاعدة للقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقالت في بيان صحفي على موقع الإعلام الحربي التابع لها "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي (خراب الجير) شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن "إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها استهدفت هدفاً في أم الرشاش "إيلات" المحتلة لدعم أهالي غزة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق نشر على موقع الإعلام الحربي على منصة "التليجرام" أنه "نُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم هدفاً في أم الرشاش "ايلات" المحتلة".

وأكدت "المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".

ويذكر ان هذه هي العملية الثانية التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في العراق بقصف أهداف داخل الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.