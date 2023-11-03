السفير غانم صقر: الهلال الأحمر الكويتي مستعد لتلبية أي متطلبات إنسانية لغزة

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، إن ما يجري الآن للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين، أمر موجع وصعب، مضيفا أن الهدف من برتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، هو بحث سبل التعاون لإرسال المساعدات، جراء انتهاكات الإنسانية التي تجرى بغزة للمدنيين العُزل.

وأضاف سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصدد تلبية أي متطلبات لدعم أهالينا في قطاع غزة جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أن الجمهورية لها مكانة عظيمة عند الكويتيين وجمع الدول العربية.

جاء ذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

وحضر التوقيع على البروتوكول كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، والدكتورة مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات وزارة التضامن.