الأهلي ينعي أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على نعي أسامة فلوح، لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، والذي توفي مساء الخميس عن عمر يناهز 24 عاما.

وكان نادي الوداد المغربي قد أعلن مساء الخميس، وفاة لاعبه أسامة فلوح متأثرًا بإصابته في حادث سير.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»: مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير الأهلي يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى نادي الوداد المغربي الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره، في وفاة اللاعب أسامة فلوح الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عزوجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».