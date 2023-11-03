مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: انفجار عنيف جدا هز المستشفى جراء القصف الإسرائيلي

أكد مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، أن انفجارا عنيفا جدا هز المستشفى قبل قليل؛ جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك انهيارا كاملا في المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود.

وأشار إلى إجراء عمليات جراحية لمصابين، على الأرض بسبب نقص الإمكانيات، موضحا أن 40% من الشهداء والمصابين بالقصف الإسرائيلي أطفال.



ومنذ قليل، أفاد المدير العام لمستشفيات غزة، اليوم، بوقوع مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة المجمع.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين كانوا يتوجهون إلى معبر رفح، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وناشد المدير، الأشقاء العرب والمسلمين، التحرك للإغاثة، مضيفاً: قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات اليوم.