حزب الله يستهدف رادار لمنظومة حيتس بسرب من المسيرات الانقضاضية

طالت نيران "حزب الله" اللبناني يوم السبت إسرائيل بمختلف أنواع الأسلحة وتركزت على أفراد الجيش الإسرائيلي وقواته المتوغلة وعتاده ومقراته فضلا عن المستوطنات التي تم إنذارها سابقا.



وجاء في ملخص عمليات الحزب التي بلغت 26 عملية ونفذها يوم السبت 2 نوفمبر بمختلف أنوع المسيرات والصواريخ، أنها "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".



وقال "الحزب": أصدرت المقاومة الإسلامية 26 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة" وفقا للآتي:

استهداف القواعد العسكرية والمطارات

قصفت "المقاومة الإسلامية" قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

استهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بمسيرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقة.

هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‌‏قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا وأصابت أهدافها ‏بدقة.

هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ومطار رامات ديفيد أصابت أهدافها بدقة.

قصف المستوطنات

في إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مستعمرة شاعل بصلية صاروخية.

في إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

في إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مستعمرة يسود هامعلاه بصلية صاروخية.

في إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.

في إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية.

استهداف تجمع الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية.

هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة.

تجمعات قوات الجيش الإسرائيلي

استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

استهداف ‏تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.

استهداف ‏تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.

استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا للمرة الثانية بصلية صاروخية.

استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.



استهداف الفوج اللوجستي الإقليمي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في قاعدة "مسغاف" شمال شرق مدينة حيفا للمرة الأولى بصلية صاروخية.

استهداف شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

رصد واستهداف قوة إسرائيلية مؤللة تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا بصاروخين موجهين أصابا جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوة مما أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبار القوة على الانسحاب.

استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

استهداف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

بعد انسحاب القوة المؤللة - التي تم استهدافها عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت باتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا، جرى استهدافها عند الساعة 04:00 بثلاث صليات صاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.‏