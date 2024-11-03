كييف تشهد حرائق وأضرارا بعد هجمات بمسيرات روسية

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لحقت أضرار بمنازل في ستة أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف بسبب حطام من طائرات مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية إثر غارات روسية جديدة الليلة الماضية.

وتحدث فيتالي كليتشكو عمدة كييف عن إصابة شخصين على الأقل في موجة الهجمات، في منشور عبر قناته على تطبيق تليجرام.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف إخماد عدة حرائق. وأصيب شرطي بسبب استنشاق الدخان.

ونشب حريق بالطابقين الـ 15 و الـ 16 في أحد المباني وتم نقل 18 شخصا لمكان آمن.

وذكر مسؤولو طوارئ أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا في هجوم صاروخي روسي على مركز للشرطة في مدينة خاركيف ، شرق أوكرانيا، ارتفع إلى 46 شخصا اليوم السبت.

ويعتقد أن مركز الشرطة أصيب بصاروخين على الأقل أمس الجمعة. وحددت معلومات أولية عدد المصابين بحوالي 30 شخصا.

لكن بحلول اليوم السبت، زاد عدد المصابين ومن بينهم 36 رجل شرطة ومسعف وتسعة مدنيين.

وتوفي شخص واحد.

يذكر أن خاركيف كانت هدفا لهجمات جوية وصاروخية روسية متكررة منذ أشهر.