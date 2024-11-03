قائد في الجيش الألماني: تأسيس اللواء الألماني في ليتوانيا يسير وفق الخطة

يرى القائد المستقبلي للواء القتالي التابع للجيش الألماني في ليتوانيا، بريجيدبر جنرال كريستوف هوبر، أن تأسيس اللواء يسير وفق الخطة.

وقال هوبر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "السرعة التي يتم بها إنشاء البنية التحتية اللازمة مثيرة للإعجاب"، مضيفا أنه "متفائل للغاية" فيما يتعلق بمواعيد التسليم المتفق عليها في الجدول الزمني الألماني-الليتواني.

يُذكر أن الحكومة الألمانية وافقت على نشر لواء بشكل دائم في ليتوانيا يكون جاهزا للقتال وقادرا على العمل بشكل مستقل بحلول عام 2027، وذلك ردا على الوضع الأمني ​​المتغير في أوروبا والسلوك العدواني لروسيا.

ومن المخطط أن يتواجد في اللواء بصورة دائمة ما يصل إلى خمسة آلاف جندي. وسيكون الموقع الرئيسي للواء عبارة عن مجمع ثكنات جديد مع منطقة تدريب عسكري في رودنينكاي. وتقع منطقة المنشأة جنوب فيلنيوس وبالتالي باتجاه الحدود مع بيلاروس.

وقال هوبر: "في رودنينكاي نتحدث عن بناء مدينة صغيرة يتم تأسيسها فعليا من الصفر".

وفي المستقبل، من المقرر أن يتمركز هناك بشكل دائم حوالي ثلاثة آلاف رجل وامرأة من الجيش الألماني. وقال هوبر: "يجب أن يكون هذا واضحا: لا يمكننا نقل وحداتنا إذا لم يتم ضمان الإيواء - من ناحية"، موضحا أن الكفاءة الحربية تتضمن من ناحية أخرى فرص تدريب وصيانة وإصلاحا لأنظمة الأسلحة الحديثة.