أحلام فلسطينية عابرة فى افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي

• «دخل الربيع يضحك» يمثل مصر فى المسابقة.. وفيلمان لدرة زروق وزينة أشرف عبدالباقى فى آفاق السينما العربية

• عرض 14 فيلمًا كلاسيكيًا مرممًا.. واستحداث «بانوراما الفيلم المصرى القصير» و«صنعت فى مصر»

• دانيس تانوفيتش رئيس لجنة التحكيم.. وتكريم يسرى نصر الله وأحمد عز.. واحتفاء بمئوية المخرج الهندى ساتياجيت راى والمخرج الأرمينى سيرجى باراجانوف

كشف مهرجان القاهرة السينمائى عن برنامج الدورة 45، المقرر انطلاقها 13 نوفمبر الجارى بالفيلم الروائى الفلسطينى «أحلام عابرة» للمخرج رشيد مشهراوى، والذى يعكس اختياره فى «الافتتاح» اهتمامًا خاصًا من إدارة المهرجان بالسينما الفلسطينية، التى تخصص لها برنامجًا خاصًا، تعرض خلاله «أفلام من المسافة صفر»، وهى مجموعة من الأفلام القصيرة، أطلقها المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، استجابة للأحداث التى تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، يقدمون قصصًا لم تروَ من غزة، وتحت عنوان «أضواء على السينما الفلسطينية» يعرض المهرجان أيضًا 4 أفلام حديثة، هى «حالة عشق: غسان أبوستة» إخراج كارول منصور، منى خاليدى، من فلسطين، والأردن، ولبنان، والمملكة المتحدة، والكويت، وفيلم «سن الغزال» إخراج سيف حمّاش، من فلسطين، و«ولدت مشهورًا» إخراج لؤى عواد، من فلسطين، و«أحلام كيلومتر مربع» إخراج قسام صبيح، من فلسطين، وفى السياق نفسه خصص المهرجان لجنة تحكيم لأفلام غزة، تضم المنتج جابى خورى، والممثلة السورية كندة علوش، والناقد السينمائى والمبرمج أحمد شوقى، كما خصص جائزة للفيلم فلسطينى تضم لجنة تحكيمها د.عمرو الليثى رئيس أتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، والفنان مصطفى شعبان، والمنتجة الفلسطينية ليالى بدر.

المهرجان يكرم المخرج يسرى نصر الله فى حفل افتتاحه، بمنحه جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر، أما جائزة فاتن حمامة للتميز فيتم منحها للفنان أحمد عز، وهما التكريمان اللذان تم إعلانهما العام الماضى قبل تأجيل الدورة 45، إلى هذا العام بسبب أحداث غزة، على أن يُضاف لهما تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو دانيس تانوفيتش من البوسنة والهرسك، والذى أسند إليه أيضًا رئاسة لجنة التحكيم المسابقة الدولية، والتى تضم فى عضويتها المونتير أحمد حافظ، والمخرج الإيطالى أندريا بالاورو، والممثلة الإسبانية أنجيلا مولينا، والمخرجة التايلاندية أنوشا سويتشاكورنبونج، والمنتجة والكاتبة الفرنسية سيلفى بيالا، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد.

وأعلن المهرجان تشكيل لجنة تحكيم جوائز السينما العربية، بعضوية المنتج الإيطالى إنزو بورسلى، والمؤلف الموسيقى تامر كروان، والمخرجة والكاتبة السعودية هند الفهاد، أما لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، فتضم جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائى الدولى، من أيرلندا، والممثلة المغربية نسرين الراضى، والمخرج خالد الحجر.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كلا من المخرجة ساندرا نشأت، وناقدة الأفلام الفرنسية كلير دياو، وتضم لجنة تحكيم فيبريسى، كلًا من ناقدة الأفلام الإيطالية كيارا سبانيولى جاباردى، وناقد الأفلام الألمانى شايان رياز، ومن مصر الناقد السينمائى أحمد عزت عامر.

كما تم الإعلان عن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقى، وتضم المبرمج اليونانى ديميتريس كيركينوس، وصانع الأفلام الفلسطينى رائد أنضونى، والمخرجة المصرية نادية كامل، أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقى طويل، فتضم التونسية لمياء بلقايد جيجا المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائى، وفرنسوا بودا من بوركينا فاسو، مسؤول برمجه الفنون والثقافة فى Africa No Filter ، وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم آسيوى طويل، كلًا من الاسترالية آن ديمى – جيروى الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC ، والهندى رامان تشاولا منسق أفلام ومنظم مهرجانات سينمائية، وسلمى مبارك ، أستاذ الأدب المقارن والفنون والأدب بجامعة القاهرة.

أقسام المهرجان

خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، أعلن المهرجان عن الأفلام المشاركة فى المسابقة الدولية، وعددها 17 فيلما، منها فيلم الافتتاح «أحلام عابرة» لرشيد مشهراوى، والفيلم المصرى «دخل الربيع يضحك» إخراج نهى عادل، و«آيشا» لنجمى سنجاك من تركيا، و«قصر الشمس الزرقاء» إخراج كونستانس تسانغ من الولايات المتحدة الأمريكية، و«عزيزتى مالوتى» إخراج شانكا داس جوبتا، من بنجلاديش، و«2 يناير» إخراج صوفيا سيلاجى، من المجر، و«مالدورور» إخراج فابريس دو ويلز، من بلجيكا، وفرنسا، و«مالو» إخراج بيدرو فريرى، من البرازيل.

فيما يضم القسم الرسمى خارج المسابقة 11 فيلما، منها؛ «أى مكان فى أى وقت» إخراج ميلاد تنجاشير من إيطاليا، و«داهومى» إخراج ماتى ديوب، وثائقى فرنسى، و«إرنست كول: المفقود والموجود» إخراج راؤول بيك، من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، و«هنا» إخراج روبرت زيميكس، من الولايات المتحدة الأمريكية، و«أنا مازلت هنا» إخراج والتر ساليس، من البرازيل، وفرنسا، و«مارس إلى مايو» إخراج مارتن بافول ريبكا، من جمهورية التشيك.

أما مسابقة «آفاق السينما العربية» فتضم 14 فيلمًا منها، «وين صرنا!» إخراج درة زروق، من مصر، و«مين يصدق؟» إخراج زينة عبدالباقى من مصر، و«فخر السويدى» إخراج هشام فتحى من السعودية، و«حالة عشق: غسان أبوستة» إخراج كارول منصور، منى خاليدى، من فلسطين، والأردن، ولبنان، والمملكة المتحدة، والكويت، و«أرزة» إخراج ميرا شعيب، من لبنان، ومصر، والسعودية، و«متل قصص الحب» إخراج مريم الحاج، من لبنان، وفرنسا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، و«غزة التى تطل على البحر» إخراج محمود نبيل أحمد، من فلسطين، وتونس، و«ثقوب» إخراج عبدالمحسن الضبعان، من المملكة العربية السعودية، و«الإجازات فى فلسطين» إخراج مكسيم ليندون، من فلسطين، وفرنسا.

كما كشف المهرجان خلال المؤتمر الصحفى عن قائمة الأفلام المشاركة فى مسابقة أسبوع النقاد، وعددها 7 أفلام هى: «الذهب المر» إخراج خوان أوليا، من تشيلى، والمكسيك، وأوروجواى، وألمانيا، و«تاريخ موجز لعائلة» إخراج لين جيانجى، من الصين، وفرنسا، والدنمارك، وقطر، و«قاتلة» إخراج إيفا ناثينا، من اليونان، و«راضية» إخراج خولة أسباب بنعمر، من المغرب، و«سبتمبر تقول» إخراج آريانى لابيد، من إيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، و«سيمون الجبل» إخراج فيديريكو لويس، من الأرجنتين، وتشيلى، وأوروجواى، و«ألماس خام» إخراج أجاث ريدينجر، من فرنسا.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 32 فيلمًا، منها عدد من الأفلام المصرية هى: «أبوجودى» إخراج عادل أحمد يحيى، و«عقبالك يا قلبى» إخراج شيرين دياب، و«مانجو» إخراج راندا على، و«الأم والدب» إخراج ياسمينا الكمالى، و«ماء يكفى للغرق» إخراج جوزيف عادل، والذى أنتج بمشاركة من الإمارات، و«نهار عابر» إخراج رشا شاهين، والذى أنتج بمشاركة من سوريا، و«انصراف» إخراج جواهر العامرى، بشراكة إنتاجية من السعودية، ومصر، و«زيتونتى» إخراج سما زهير، بمشاركة إنتاجية من ألمانيا، والعراق، ومصر.

و«ذكريات شمس لم تولد» إخراج مارسيل مرجان، من الجزائر، وهولندا، وفرنسا، و«لم يحدث شىء بعد ذلك» إخراج ابراهيم عمر، من السودان، و«جفاف» إخراج المراد الديب، من ألمانيا.

** كلاسيكيات القاهرة

ويواصل المهرجان هذا العام الاهتمام بالكلاسيكيات، حيث يعرض 14 فيلمًا مصريًا مرممًا فى قسم «كلاسيكيات القاهرة»، هى «بداية ونهاية» و«القاهرة 30»، و«الفتوة»، و«الزوجة الثانية»، للمخرج صلاح أبوسيف، و«شىء من الخوف»، و«المستحيل» للمخرج حسين كمال، و«السمان والخريف»، و«الشحات» للمخرج حسام الدين مصطفى، و«قصر الشوق» و«بين القصرين» للمخرج حسن الإمام، و«الحرام» إخراج هنرى بركات، و«سواق الأتوبيس» إخراج عاطف الطيب، و«قشر البندق» إخراج خيرى بشارة، و«السراب» إخراج أنور الشناوى.

وضمن البرنامج يحتفى المهرجان هذا العام بمئوية المخرج الهندى ساتياجيت راى، ويعرض من أفلامه «البطل»، و«المدينة الكبيرة»، و«الزوجة الوحيدة»، كما يحتفى أيضًا بمئوية المخرج الأرمينى سيرجى باراجانوف، ويعرض من أفلامه «لون الرمان»، كما يعرض ضمن مئويته فيلم «بوبو، البعبع» إخراج نارين مكرتشيان وأرسين أزاتيان، وهو الفيلم الذى يوثق الأيام الأخيرة فى حياة سيرجى باراجانوف.

** صنعت فى مصر

واستحدث المهرجان هذا العام قسم بعنوان «بانوراما الفيلم المصرى القصير» يعرض خلاله 10 أفلام، هى: «جارتى» إخراج يمنى عمر، و«تيتا» إخراج أحمد سمير، و«كعب عالى» إخراج مهند الكاشف، و«بيلعب فى عبى» إخراج أنطونيوس باسيلى، و«آخر ليالى الصيف» إخراج فاطمة ياسر، و«سر جدتى» إخراج نورهان عبدالسلام، و«لا أجد هواء أتنفسه» إخراج نسرين الزيّات، و«هى تغنى» إخراج أحمد راغب، وليلى إكيميان راغب، و«الوريث» إخراج سيف الأسوانى، و«حيث ينام الأحياء» إخراج عليا إبراهيم.

وتحت عنوان «صنعت فى مصر»، يخصص المهرجان برنامجًا آخر للأفلام التى تم تصويرها فى مصر حديثًا، يضم فيلم «وحشتينى» إخراج تامر رجلى، والذى أنتج بمشاركة من سويسرا، وفرنسا، وقطر، ومصر، وفيلم «الميراث» إخراج نيل بيرجر، من الولايات المتحدة الأمريكية، و«الجنة تحت أقدام الأمهات» إخراج رسلان أكين، من قرغيزستان.