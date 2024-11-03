رفضت محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الاستئناف المقدم من متهم بضرب مواطن أفضى إلى موته، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 7 سنوات في الاتهامات الموجه إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز وأشرف محمد رزق، ومصطفى سامي عبدالجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، ومحمد صابر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.ص" البالغ من العمر 19 عاما، أنه ضرب المجنى عليه "أ.ن" عمداً بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة أستل المتهم الأول سلاح أبيض وسدد له ضرية استقرت بفخده الأيسر محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى وفاته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.