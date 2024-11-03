قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القطاع يشهد نهضة في صادرات الملابس المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى ارتفاعها من 1.2 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن هذه الطفرة تعود لانفتاح المصدرين المصريين على العالم من خلال المشاركة في الكثير من المعارض الدولية.

وتوقعت أن تصل صادرات الملابس الجاهزة إلى 6 مليارات دولار خلال عامين، لا سيما مع توجه الكثير من المستثمرين الأجانب تجاه فتح مصانع جديدة في مصر.

وأشارت إلى بدء بعض الدول كتركيا والصين في نقل صناعاتها إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور في تركيا، أو سعي الصين للتوسع في مصر بعد القيود الأمريكية المفروضة على صادراتها من الولايات المتحدة.

وأوضحت أن تحسن البنية التحتية وتهيئة الأجواء الاستثمارية في مصر؛ ساهم في جذب ماركات عالمية لإنشاء مصانع في مناطق مثل بورسعيد، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبرج العرب.