 في تلميحه للمهاجرين.. ترامب يعتبر الولايات المتحدة دولة محتلة وسيحررها قريبا - بوابة الشروق
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في تلميحه للمهاجرين.. ترامب يعتبر الولايات المتحدة دولة محتلة وسيحررها قريبا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 7:01 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 7:01 ص

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، يوم السبت، إن "الولايات المتحدة دولة محتلة، لكننا سنحررها قريبا"، في إشارة لنواياه بشأن المهاجرين حال فوزه بالرئاسة.

وتطرق ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية كارولينا الشمالية لملف المهاجرين، قائلا إنه عندما يتسلم السلطة "سينتهي غزو المهاجرين للبلاد".

وأكد أن مصير الولايات المتحدة في أيدي الناخبين، موضحا أن منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتحدث عنه فقط وليس عما ستفعله.

يأتي ذلك في ظل غموض يحيط بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، فيما يواصل المرشحان ترامب وهاريس حملاتهما الانتخابية المكثفة قبل يوم الاقتراع الحاسم يوم الثلاثاء المقبل.

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